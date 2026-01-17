2025Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¥ë¡¼¥­¡¼¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¯¥é¥Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¿·¿Í¥×¥í¤Î½éÀï¤Ç¤¢¤ë25Ç¯¤Î¡ÖJLPGA¿·¿ÍÀï²Ã²ìÅÅ»Ò¥«¥Ã¥×¡×¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤ò¼èºà¡£º£²ó¤Ï¸µ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¿·¿ÍÀï¤òÀ©¤·¤¿Æ£ËÜ°¦ºÚ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¸½Ìò¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¹ç³Ê¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÆ£ËÜ¡£¾åÅÄÅí»Ò¤é¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÍ­Ì¾¤ÊÄÔÂ¼ÌÀ»Ö¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç¥Ï¡¼¥É¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤À¡£ºòÇ¯12·î¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT¤Ç¤Ï21°Ì