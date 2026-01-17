阪神大震災から31年経った17日、被災地にもなった神戸市長田区にある神戸市立真陽小学校で、阪神・高橋遥人投手（30）が野球教室を行った。地元の真陽少年野球部の小学生32人が参加。真陽小は震災当時、避難所にもなった。高橋は知人を通じて、約3年前から長田区の飲食店に通うようになり、「この町の復興の力になりたい」と今回の野球教室への協力を申し入れていた。高橋は「野球は股関節が大事」と、タイガース流のストレ