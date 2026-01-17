【ブンデスリーガ】ブレーメン 3−3 フランクフルト（日本時間1月17日／ヴェーザーシュタディオン）【映像】菅原由勢の「芸術的スルーパス」ブレーメンのDF菅原由勢が“芸術的”なスルーパスで貴重な同点ゴールを演出。解説やファンからも絶賛の声が寄せられている。日本時間1月17日のブンデスリーガ第18節で、ブレーメンはホームでフランクフルトと対戦。菅原は3-4-2-1システムの右WBで先発出場した。7試合ぶりの勝利を目指