「トライアル西友」に生まれ変わる西友武蔵新城店＝１５日、川崎市中原区総合スーパー西友の店舗が、親会社トライアルホールディングス（ＨＤ、福岡市）のデジタル技術を取り込んだ新業態店に移行し始めている。神奈川県内でその１号店は、武蔵新城店（川崎市中原区）。２６日から一時休業し、早春に両社融合の「トライアル西友」として生まれ変わる。トライアルＨＤは昨年７月、西友を完全子会社化。連結売上高が１兆円を越え