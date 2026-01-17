【モデルプレス＝2026/01/17】櫻坂46の松田里奈が1月20日発売する1st写真集「まつりの時間」（幻冬舎）より、封入特典の第6弾が解禁された。【写真】坂道キャプテン、ワンピから美背中披露 “ありのまま”の姿◆松田里奈、ボルドーランジェリー姿解禁今回解禁されたのは、ボルドーのランジェリーを身にまとった1枚。大人の魅力が際立つ、印象的なカットとなっている。◆松田里奈1st写真集「まつりの時間」今作は、櫻坂46の2代目キ