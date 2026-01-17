TVアニメ『Fate/strange Fake』オープニングテーマとして、MAN WITH A MISSIONのJean-Ken Johnnyと10-FEETのTAKUMAをゲストに迎えたニューシングル『PROVANT』を完成させた澤野弘之。今回のインタビューではその新作についてはもちろん、作家活動20周年を迎えた2025年を振り返りつつ、この先の「自分だからこそ築ける道をつくっていきたい」というヴィジョンについてもがっつり語ってもらった。改めて澤野弘之の音楽家としての魅力