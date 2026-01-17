雑誌「Rolling Stone Japan vol.32」では「BMSG 5TH ANNIVERSARY」と題してSKY-HI率いるBMSGの5周年特集を行ったが、BMSGの5周年とは、第一弾アーティストであるNovel Coreの5周年をも意味する。そんなタイミングでNovel Coreが完成させたメジャー4作目のアルバム『PERFECTLY DEFECTiVE』のテーマは、原点回帰。2026年1月に25歳を迎えるNovel Coreは、2000年代生まれのアーティストたちのあいだで起き始めている「ミクスチャー・ミ