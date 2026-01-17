秋田・仙北警察署（資料画像） 秋田県仙北市で１６日午後、除雪作業をしていた７８歳の男性が水路に転落し死亡しました。 仙北警察署によりますと、１６日午後３時４５分ごろ、仙北市角館町の住宅の敷地でこの家に住む７８歳の男性が水路に転落しているのが見つかりました。男性は心肺停止の状態で病院に運ばれ、およそ１時間後に死亡が確認されました。 男性は１６日午後から１人で住宅敷地の除雪作業をしていたというこ