巨人の大勢投手が１７日、ＷＢＣに出場する日本代表メンバーとして新たに招集されたオリオールズＦＡの菅野智之投手について「また一緒に同じユニホームを着て試合をできるのはうれしいです」と喜んだ。巨人時代にもお世話になった先輩とともに日の丸を背負うことになる。「メジャーで活躍されているので一緒にプレーすることはないですし、そういうところではまだ発表されているメンバーで巨人１人だけなので心寂しいというか