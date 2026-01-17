■これまでのあらすじ何度注意してもやめてくれない、妻の「一口ちょうだい」。夫は妻との食事の時間が憂鬱でならなかったが、義実家を訪ねると義母も義妹も妻と同じ食べ方をしていた。夫は口をつけたもののシェアを拒むが、妻が「男性って食事に執着するところがある」「卑しい」と言い出して…。勢いに乗って、妻は俺の実家まで悪く言い出しました。一品ずつ取り分けて出される実家は、たしかに妻みたいなタイプには好苦痛かもし