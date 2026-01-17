17日未明、岐阜・関市の住宅で火事があり、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。この家に住む10代の子供2人と連絡が取れておらず、警察が身元の確認を進めています。17日午前2時ごろ、関市下之保の住宅で「1階から出火し、2階に煙が充満している」と住人から119番通報がありました。火は約2時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅約80平方メートルが焼け、焼け跡から男女2人の遺体が見つかりました。警察によりますと