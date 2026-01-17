大学入試の第一関門となる「大学入学共通テスト」がきょう全国一斉に始まり、県内でも4300人あまりの受験生が試験に臨んでいます。このうち富山大学五福キャンパスでは受験生が緊張した面持ちで試験会場に入っていきました。県内では、去年より157人少ない4348人が出願し、4つの会場で試験に臨んでいます。きょうは午前中に地理歴史・公民の試験が、午後からは国語と外国語、それに英語のリスニングが行われます。いまのところ県内