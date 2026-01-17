高市早苗首相は17日、阪神大震災の発生から31年となったことを受け「世界有数の災害大国・日本に生きる皆さんの命を守り抜く決意を新たにした」と自身のX（旧ツイッター）に投稿した。「尊い人命が大震災で奪われた。今年も犠牲者の御霊に静かに哀悼の誠をささげた」と記した。遺族に対し「悲しみは時を経ても癒えることがないと思うが、ご健康をお祈り申し上げる」と表明。「国民の生命と財産を守り抜くことは国の究極の使命