6434人が犠牲となった阪神・淡路大震災の発生から17日で31年となり、各地で追悼の祈りが捧げられました。兵庫・神戸市の東遊園地では、地震が発生した午前5時46分に合わせて黙とうが捧げられました。追悼に訪れた人（40代）は「絶対忘れてはいけない、教えていかないといけないというのもある。息子（9歳）に聞いたら『行く』ってなったので連れてきました」と話しました。追悼の祈りは各地で捧げられました。弟を震災で亡くした津