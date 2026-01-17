【第3話】 1月16日 公開 【拡大画像へ】 小学館は1月16日、武井宏之氏によるマンガ「呪ロ」第3話を週刊コロコロコミックにて公開した。 本作は、霊の存在が科学的に解明された2046年を舞台にした作品。”百鬼夜行”という謎の大霊障災害に、主人公の俊作が呪符式バイク”呪ロ”と共に立ち向かう。第3話では、1人で百鬼夜行へと向かった江角エルを俊作が追いかけ勝負を挑む。 なお、現