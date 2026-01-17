きょう（17日）から2日間の日程で大学入学共通テストが始まり、受験生が緊張した様子で試験に臨んでいます。 【写真を見る】「緊張した面持ちで」2日間の大学入学共通テスト始まる岡山・香川でもあわせて約1万1,000人 岡山県内の試験会場では最も多い約3,500人が受験する予定の岡山大学では、受験生が緊張した様子で会場に訪れていました。 大学入学共通テストは岡山では10会場、香川では8会場で行われ、あわせて約1万1,000