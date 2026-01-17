杉咲花主演の水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系）に出演している内堀太郎のインタビューが公開された。 参考：『冬のなんかさ、春のなんかね』は“映画”である杉咲花×今泉力哉の会話劇を贅沢に展開 本作は、主演の杉咲と監督・脚本の今泉力哉のタッグで贈る、“考えすぎてしまう人”のためのラブストーリー。 杉咲が演じるのは、27歳の主人公・土田文菜。小説家としてこれま