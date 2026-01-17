便失禁は、介護において直面する課題の一つです。加齢や病気などによって便をコントロールする力が弱まると、本人の身体的、精神的な負担が大きくなるだけでなく、介護を担う家族や支援者にも対応の難しさが生じます。 本記事では、介護における便失禁について以下の点を中心に紹介します。 便失禁の概要 便失禁の種類 介護における便失禁の対処法と対策 介護の現場やご家庭での便失禁対応に悩む方にとって、本記事