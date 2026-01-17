家族性大腸腺腫症（かぞくせいだいちょうせんしゅしょう）とは、10～20代で大腸内にポリープができ始めて、年齢とともに徐々に増える病気です。 症状が進行すると100個以上のポリープになることもあり、放置しておくとがん化する恐ろしい病気です。発症は稀ですが、万が一かかった場合には早期の治療が求められます。 そこで本記事では、家族性大腸腺腫症がどのような病気なのかをご紹介します。生存率なども