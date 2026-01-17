溶連菌感染症は、子どもを中心にみられる身近な感染症で、発熱やのどの痛みをきっかけに気付くことが多い病気です。園や学校などの集団生活の場で広がりやすく、家族内で感染が続くこともありますが、なぜ感染が起こるのか、どのような経路でうつるのかについては、十分に理解されていないことも少なくありません。また、日常生活のなかでどのような点に気を付ければ予防につながるのか、自然に治ることはあるのかといった疑問を持