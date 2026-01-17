フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs クリーブランド・キャバリアーズ日付：2026年1月17日（土）開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 115 - 117 クリーブランド・キャバリアーズ NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対クリーブランド・キャバリアーズがエクスフィ