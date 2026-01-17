Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！◆Check!＜＜1話からまとめ読みはこちら＜＜前回のお話しはこちら＜前回までのおはなし＞DMでやり取りをしている男性の言葉で、元気を取り戻した美月。しかし、男性が「今どんな服着てるの？」と送ってきて……。今の美月には本当の姿で「可愛い」と言われることが嬉しいですよね……。でも、これ以上の写真は送らないで欲しいです