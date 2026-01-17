セガ フェイブは1月19日、ホリプロと共同開発したキャラクター「お茶犬」と、韓国発のコスメブランド「Coralhaze （コーラルヘイズ）」を運営する月架世交易とのコラボレーションアイテムを発売します。同コラボでは、お茶犬から着想を得た限定リップ「デュードロップティント」新色4色を展開。ふんわりと愛らしいお茶犬デザイン限定パッケージで、特別仕様の「デュードロップティント」です。■思わず“きゅん”とときめく！ふ