「BCNランキング」2026年1月5日〜11日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位JBL Flip 6 ブラックJBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）2位JBL CHARGE5 ブラックJBLCHARGE5BLK（ハーマンインターナショナル）3位Portable Wireless Speaker SOUND BUMP ミッドナイトブルーSP-S15BTB（RADIUS）4位JBL GO 4 ブラックJBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）5