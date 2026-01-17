ブルージェイズからフリーエージェント（FA）となっていたボー・ビシェット内野手が16日（日本時間17日）、メッツと3年総額1億2600万ドル（約199億円）で合意した。この決定を受けて、盟友のブラディミール・ゲレーロJr.内野手が、惜別のメッセージを送った。 ■ブルージェイズの生え抜き 今オフ注目のビシェットを巡っては、古巣ブルージェイズをはじめ、フィリー