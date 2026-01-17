きょう（２０２６年１月１７日）から大学入学共通テストが始まりました。道内ではおよそ1万5000人の受験生が試験に臨んでいます。札幌市の北海道大学ではけさ（１７日）、受験生たちが続々と会場に入り試験に臨んでいました。ことしの道内の志願者数は、1万5242人で、去年と比べてほぼ横ばいとなっています。（受験生）「いつも通り今までやってきたことを信じて頑張ります」きょう（１７日）の試験は、午前9時半から始まり地理歴