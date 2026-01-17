近年、日本ではクマの市街地出没や人身被害が年々増加している。特に2025年には過去に例を見ない規模のいわゆる「クマ被害」が発生し、死者13人、負傷者100人以上と統計開始以来、最悪の年となった。事態の深刻化を受け、日本政府は大規模な駆除作戦を実施。4月から10月までの期間だけで、全国で駆除されたツキノワグマは9765頭に上った。切れない駆除数の急増に伴い、処理し切れない「クマの死骸」が各地で問題化し、日本社会に新