パソコンおよびスマートフォン用の周辺機器などを手がけるエアリア（東京都世田谷区）は、ドッキングステーション「THE QUADRANT（ザ・クアドラント）/ SD-UCBOX-B」を2026年1月21日に発売する。HDMIやUSB-A＆C、ギガビット有線LANなど豊富なインターフェイス音量調整用ダイヤル、画面ロック/スクリーンショット/ミュートなどのショートカットキーを搭載し、手元で各種操作が行える。HDMI 2.0×2、USB 3.2 Gen1 Type-A×2、同Type-