お笑いコンビ・エレキコミック（やついいちろう、今立進）と元ラーメンズで俳優の片桐仁によるユニット「エレ片」が、3月に『エレ片コントライブ「帰ってきたコントの人」』を開催。その詳細を、17日配信のTBS Podcast『エレ片のポッ！』内で発表した。【写真】「奥様が可愛すぎて可愛すぎて」妻との“顔出し”2ショット披露の片桐仁※6枚目前回、24年のコントライブは、もう一度見たいコントをリスナーから募集し、過去作品