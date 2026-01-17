阪神・淡路大震災は、発生からきょうで31年です。追悼行事が行われている神戸市から中継です。神戸市の東遊園地に設けられた「1.17のつどい」の会場です。土曜日ということもあり、会場には今も大勢の人が訪れています。地震が起きた午前5時46分。黙とうがささげられ、犠牲者を悼みました。灯籠でつくられた「つむぐ」という文字。「震災の記憶と教訓を先の世代につないでいく」というメッセージが込められています。出産後すぐに