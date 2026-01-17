阪神のドラフト1位・立石正広内野手（22＝創価大）が17日、新人合同自主トレで一部別メニューを行った。ウオーミングアップ、キャッチボールは同期6人と通常通りこなしながら、内外野でのノックには参加せず。その後のポール・センター間ダッシュも行わなかった。球団発表によると、下肢の張りで大事をとったという。