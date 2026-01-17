今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。インドの「侵入しようとした男が“赤っ恥”仲間は見捨てて逃走」についてです。◇インドのある住宅で、壁から不自然に飛び出す男の上半身。窓の向こうでは、下半身が宙づりになっています。男がはまっているのはキッチンの換気扇の穴。盗みをはたらくため、外から侵入しようとしたのです。しかし、体がはさまって動けなくなったところを帰宅した住人が発見したといいま