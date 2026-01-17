俳優の真木よう子さんが自身のインスタグラムで、先月24日に誕生を報告した第二子の育児に取り組む模様を投稿しています。 【写真を見る】【 真木よう子 】「生きねば」「真夜中のママ」育児中の表情にフォロワーからエール「生きましょう！」先月24日に第二子誕生を報告今月5日の投稿では、フローリングの床にポツンと置かれた飲み物の写真。「こんなとこにいるはずも無いヤツがこんなとこにいる」と、見つけた瞬間の驚き