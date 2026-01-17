17日と18日行われる「大学入学共通テスト」が始まりました。本格的な受験シーズンの幕開けです。およそ49万6000人が出願した「大学入学共通テスト」は、全国650の会場で2日間行われます。17日は地理歴史、公民と国語、外国語の筆記、英語のリスニング試験が行われ、試験会場の1つである東京大学では、受験生が緊張した面持ちで会場に向かいました。受験生「毎日塾に行って夜まで残って頑張ってきたので全力出せたらいいなと」受験