確かな演技力が評価され、ドラマ出演が相次ぐ実力派俳優の味方良介（33）が、スポニチアネックスのインタビューに応じた。18日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「50分間の恋人」では、ヒロインに思いを寄せる“正統派イケメン”の上司役で新境地に挑む。華々しい活躍の裏で「キャパへの恐怖もある」と本音を吐露しつつ「心底嫌われる悪役を演じてみたい」と意外な野望を明かした。引く手あまたの売れっ子が、新たなラブコメディー