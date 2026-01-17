「大学入学共通テスト」がきょう始まりました。今回から受験票は各自で印刷して持参する必要がありますが、今のところ大きなトラブルの報告はないということです。慣れ親しんだ参考書を手に開門を持つ受験生たち。今回の「大学入学共通テスト」は、前回と比べて1000人あまり多い49万6237人が出願し、きょうと明日の2日間、全国650の会場で実施されます。今回から出願の手続きが原則オンライン化され、受験票は各自で印刷する必要が