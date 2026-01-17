女優でタレントの志田音々が、１６日発売の写真週刊誌「ＦＲＩＤＡＹ」で表紙＆巻頭グラビアを飾っている。特別付録として「癒しのヒロインが舞い降りた」のタイトルで、４０分に及ぶ永久保存版のソロメイキングＤＶＤ付き。おちゃめな笑顔からクールな表情で大胆なショットも多数披露している中、インタビューでは理想の男性像も明かしている。志田は２０２２年放送のテレビ朝日系「仮面ライダーギーツ」でブレイク。昨年４