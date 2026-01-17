「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」村野さやか役で知られる声優の野中ここな（19）が17日、都内で、1st写真集「うたかた」（KADOKAWA）の発売記念イベントを行い、合同取材に臨んだ。昨年7月に地元・長崎で撮影し、10代ラストの等身大の姿を写した。「大好きな長崎で撮影できた。10代最後の夏がすべて詰め込まれています」と話し、自己採点は「100点」。お気に入りは前髪を上げているカットで「スタイリングがす