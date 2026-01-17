【バズリズム02】 毎週金曜24時59分 放送開始（日本テレビ系列） viviONが運営するVtuberグループ「あおぎり高校」は、1月23日24時59分より放送予定のTV番組「バズリズム 02」において、スタジオライブにゲスト出演する。 歌唱楽曲はメジャーデビューを飾った最初のシングル曲「お前のまともはまともじゃない」。同グループのモットーである「おもしろければ、