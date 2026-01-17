ファミリーレストランのジョイフルは、1月より大人気放送中のTVアニメ『Fate/strange Fake』とのコラボキャンペーンを2月3日から3月3日まで開催する。 本コラボキャンペーンでは、アニメに登場するキャラクター、「アーチャー」と「ランサー」をメインに描き下ろしたオリジナルのビジュアルを始め、店舗への来店とお食事(2,500円)でもらえるコラボ限定オリジナルポストカード、ジョイフルのアプリ・各SNSと連動した、コラボオリジ