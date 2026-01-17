ＭＬＢ公式サイトなど複数の米メディアは１６日（日本時間１７日）、メッツがブルージェイズからＦＡとなっていたボー・ビシェット内野手（２７）と３年総額１億２６００万ドル（約１９９億円）で合意したと報じた。この電撃移籍の裏には、緊迫した争奪戦のドラマがあった。ＵＳＡトゥデー紙のボブ・ナイチンゲール記者によると「当初ビシェット獲得に最も近づいていたのはフィリーズだった」という。同紙は「フィリーズが前夜