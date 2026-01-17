GUが3月、ふんわりガーリーな「リル・アラモード」とのコラボアイテムを発売することに。リルモ好きな女子の間で話題となっています!🎀 予告 🎀.人気イラストレーターmikko氏が手掛ける「Lil ala mode」とのコラボレーション💗.ガーデンパーティをテーマにした描き下ろしのデザインTシャツや、総柄のキャミソールが登場🤍.詳細はこちら👉https://s.gu-japan.com/4jsTPSm.3/2(月) 販売開始予定