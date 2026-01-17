女優の浜辺美波（25歳）が、1月15日に放送された情報番組「まるっと！」（NHK名古屋）に出演。大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、秀吉の妻役を演じているが、秀吉と秀長では「秀長さん」派と語った。大河ドラマ「豊臣兄弟！」で豊臣秀吉を演じている池松壮亮と、その妻・寧々を演じている浜辺美波が番組のインタビューに対応。大河ドラマ初出演となる浜辺は「地元（石川）のおじいちゃん、おばあちゃんが楽しみに見てくれると思うので