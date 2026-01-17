女優の浜辺美波（25歳）が、1月15日に放送された情報番組「まるっと！」（NHK名古屋）に出演。大河ドラマ「豊臣兄弟！」で共演している池松壮亮について、色気が「今後、爆発」と語った。大河ドラマ「豊臣兄弟！」で豊臣秀吉を演じている池松壮亮と、その妻・寧々を演じている浜辺美波が番組のインタビューに対応。池松が演じる秀吉について「過去一、色気のある秀吉」という評価がSNSで出ていると紹介されると、池松は「いやいや