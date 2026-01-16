楽天ペイアプリでの支払いにおいて一部ポイント還元率が3月1日利用分からの変更を見合わせ！楽天ペイメントは16日、同社が提供するキャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」のスマートフォン（スマホ）など向け「楽天ペイ」アプリ（以下、楽天ペイアプリ）における電子マネー「楽天キャッシュ」でのコード払いおよびQR払い、セルフ払いにて2026年3月1日（日）より「楽天ポイント」によるポイント還元率を最大1.0％に変更する施策に