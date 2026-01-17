17日から「大学入学共通テスト」が全国一斉に始まりました。会場のひとつ、福岡市西区の九州大学伊都キャンパスでは、受験生たちが試験開始の直前まで参考書などに目を通していました。福岡県では、ことしの大学入学共通テストに、去年より800人ほど多い2万2067人が志願しています。1日目となる17日は、午前中に地理歴史・公民の試験が行われ、午後からは国語と外国語の筆記、英語のリスニングが行われます。試験は18日まで行われ