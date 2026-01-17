大阪では昨日16日に続いて、今日17日も黄砂を観測しました。朝から近畿地方の広い範囲で黄砂が観測されています。午後も九州から東北南部にかけて黄砂が飛来する予想です。明日18日は次第に収まりますが、九州や四国は飛来しやすいでしょう。黄砂飛来時の注意点と対策を解説します。今日17日も大阪で黄砂を観測黄砂の飛来いつまで?大阪では昨日16日に続いて、今日17日も黄砂を観測。2日連続の観測となっています。近畿地方の広い