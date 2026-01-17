「ＡＢＥＭＡ大相撲」の専属解説者の元横綱・若乃花（３代目）の花田虎上氏がこのほど、スポーツ報知の取材に応じた。初日の取組（１１日）を解説後、両横綱の大の里（二所ノ関）、豊昇龍（立浪）、新大関・安青錦（安治川）、そして若手力士について言及。花田氏流の視点で今場所への期待などを挙げてもらった。（取材山田豊）大の里は昨年１１月の九州場所は左肩痛で休場。場所前の稽古も左が使いこなせず心配されたが、