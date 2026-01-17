１月１７日の中山３Ｒ・３歳新馬（ダート１８００メートル＝１６頭立て）は６番人気のガムラスタン（牡３歳、美浦・斎藤誠厩舎、父サンダースノー）が鮮やかな差し切りでデビュー戦を勝利で飾った。勝ち時計は１分５６秒９（良）。道中は追走に手一杯だったが、直線で外に持ち出されるとライバルとは違う脚色で差し切った。横山琉人騎手は「ゲートで泣いていたり、道中も進みが良くなかったですし、まだ子供っぽさがありました