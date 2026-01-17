衆議院山形県1区選出で自民党の遠藤利明さん（76）は17日、近く行われる見通しの次期衆院選に立候補せず、政界を退く意向を示しました。自身の後継として長男で山形県議会議員の遠藤寛明さんを次期衆院選に擁立する方針です。自民党の遠藤利明衆院議員は、17日午前10時から山形市内で開かれた自身の後援会の会合で、近く行われる見通しの次期衆院選に出馬せず政界を退く意向を表明しました。遠藤さんは1993年の衆議院議員選挙で初